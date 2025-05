« Il est temps de changer de ton »… « Le temps de la rupture est arrivé » – Anta Babacar Ngom : pour un renouveau politique, une justice impartiale et une relance économique urgente

« Le silence devient une trahison… le temps de la rupture est arrivé »



Dès l’entame de son discours, Anta Babacar Ngom a souligné la gravité de la situation politique et sociale du pays, qui exige désormais des vérités dites « avec courage et avec dignité » :



« Le silence devient une trahison, l’évitement est une faute. »



Ce dialogue, affirme-t-elle, ne doit pas être une simple mise en scène institutionnelle, mais une réponse sincère et républicaine à l’exigence de changement exprimée par les Sénégalais.



« Nous sommes venus répondre par conviction. Et nous sommes venus répondre par devoir. »





« Il est temps de changer de ton »



Dans une adresse directe à la majorité et à l’opposition, la députée appelle à l’assainissement du débat public et à la fin des discours haineux :



« La parole publique doit retrouver sa dignité. Le débat politique doit être assaini, purgé des injures. »



Si elle insiste sur la responsabilité des partis à discipliner leurs militants, elle pose comme exigence une justice réellement neutre :



« Nous appelons à une justice véritablement indépendante, équitable et impartiale. »



Et si elle soutient le principe de reddition des comptes, elle prévient :



« Ce principe ne doit pas être un instrument de vengeance ni un levier de communication politique. »







« La précarité croissante, l’essoufflement économique… Il est temps de passer à l’action »



Abordant le dossier brûlant de l’économie, Anta Babacar Ngom dresse un constat alarmant sur les retards accumulés du fait des tensions politiques :



« Cela fait quatre longues années que notre pays est prisonnier de tensions politiques. »



Elle propose des états généraux de la relance économique et un soutien massif au secteur privé, qu’elle qualifie de « meilleur allié » de l’État.







« Une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée »



Anta Babacar Ngom a également insisté sur la nécessité d’inclure davantage les femmes dans les espaces de pouvoir :



« Notre sous-représentation est une réelle défaillance démocratique. »

« Une démocratie sans les femmes est une démocratie amputée. »







« Le peuple ne pardonnera plus… Le temps de la rupture est arrivé »



Enfin, elle a lancé une mise en garde à l’opposition comme à la majorité :



« Le peuple ne pardonnera plus les marchandages obscurs, les postures opportunistes ou les logiques d’appareil. »



Anta Babacar Ngom appelle ainsi à un renouveau politique fondé sur la compétence, l’éthique et le courage, tout en rappelant qu’elle continuera à exercer une vigilance active :



« Cela ne nous empêchera jamais d’assumer notre rôle de sentinelle vigilante. »







Avec ce discours, Anta Babacar Ngom s’affirme comme l’une des voix les plus fermes et lucides du moment, prônant un dialogue sans faux-semblants, une gouvernance responsable, et une véritable refondation démocratique portée par des actes, pas des slogans.