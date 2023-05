Idrissa Seck sur la question du 3eme mandat : « J’ai parlé avec le président Macky Sall mais je ne peux pas révéler le contenu de notre conversation… »

Invité par la rédaction du groupe e-media invest ce vendredi matin, Idrissa Seck a une nouvelle fois évoqué l’éternel question relative à un probable troisième mandat du Président Macky Sall. D’après le président du parti Rewmi, à moins d’un an de l’élection présidentielle de février 2024, rien n’est moins sûr ! Après avoir convoqué le model démocratique américain, avec un respect strict de la limitation des mandats, il précise que le Président macky Sall devrait s’en inspirer…



D’emblée il fera clairement comprendre que : « Je ne sais pas si le Président Macky Sall va faire un 3eme mandat ou pas ! Je ne peux me prononcer sur un sujet dont je n’ai pas les tenants et les aboutissants. J’ai parlé avec le Président Macky Sall, mais je ne peux pas révéler le contenu de notre conversation. Ce n’est pas à moi de dévoiler la teneur de nos échanges. Au moment venu, il se prononcera » présumé l’ancien maire de Thiès.



Pour préciser sa pensée il ajoute ceci : « Ce qui est sûr c’est que je lui ai signifié que s’il y un pays qui respecte le jeu démocratique notamment les deux mandats, c’est les États-Unis. Ils ont érigé leur constitution en 1789. Le premier président, Georges Whasington avait fait deux mandats et ont lui avait même demandé de remettre le couvert au vu du travail qu’il avait accompli. Ce qu’il avait catégoriquement refusé au risque selon lui de transformer la présidence en une présidence héréditaire. »



Sous ce rapport, le candidat de Rewmi à la prochaine élection présidentielle de février 2024 ajoute… « Donc depuis 1789 jusqu’à Joe Biden, aucun président Américain n’a a eu à fait plus de deux mandats sauf Roosevelt en 1940. Et c’était à cause de la crise de 1929 et de la deuxième guerre. À l’époque pour des soucis de stabilité, le peuple Américain avaient opté pour son maintien au pouvoir. D’où ces quatre mandats. Maintenant, il faut que ça soit clair, c’est pas parce qu’il y a eu la Covid-19 etc que le président doit se permettre de rester au pouvoir. Il pourrait s’engouffrer dans la brèche… »