Idrissa Seck : « j’ai sermonné Abdoulaye Wade à la suite de son fameux discours invitant les jeunes à répondre à la répression des forces de l’ordre »

C’est une partie importante de l’histoire politique du Sénégal qu’idrissa a rappelé ce vendredi à l’occasion d’une conférence de presse spécialement accordée à iradio et itv. Les faits remontent dans les grandes années d’opposition du Président Abdoulaye Wade, et sa fameuse déclaration invitant ses militants à faire preuve de courage, ténacité et rendre coup pour coup la répression des forces de l’ordre, lors des manifestations. D’après Idrissa Seck à l’époque, jeune politicien et bras droit du Pape Sopi, il avait immédiatement « recadré » son mentor….



« A l’époque, je n’avais pas hésité à sermonné le Président Abdoulaye Wade dès que nous sommes remontés dans notre véhicule. Il avait deux fois mon âge mais n’empêche je lui avait clairement signifié que ceci n’était pas le bon exemple. Intimer aux jeunes de répliquer vigoureusement contre des forces de l’ordre qui demain, s’il est élu seront à ses ordres, ce n’était pas responsable. D’ailleurs, quand il est devenu président de la République, il a tout fait pour ne pas laisser cours à ces manifestations. Si vous vous souvenez bien, à un moment donné il a même demandé aux manifestants de ne pas casser ni brûler mais plutôt de porter des brassards rouges » a-t-il rappelé tout en associant cette anecdote à l’actuel contexte sociopolitique du Sénégal qui d’après lui requiert beaucoup de dialogue pour la préservation de la paix sociale.