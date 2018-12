Idrissa Seck à son congrès d'investiture : "Quand je serais président, mon premier engagement est que les meilleurs d'entre nous en compétence et en vertu, occuperont les stations de responsabilité"

Les Forces démocratiques sénégalaises (Fds) ont investi le candidat idrissa Seck ce dimanche 23 décembre 2018 de manière officielle. Idrissa Seck devant des milliers de militants massés à la Place de la nation, a pris la décision de ne plus critiquer le candidat sortant, d'autant plus que le constat est frappant. " Quand je serais président, je ferais en sorte d'alléger la souffrance des sénégalais en m'attaquant au premier chantier qu'est la gouvernance; il faut qu'elle soit sobre et réellement vertueuse. Idrissa Seck de dire que lorsqu'il sera élu président, son premier engagement sera de faire en sorte que " les meilleurs d'entre nous en compétence et en vertu occupent les stations de responsabilité."