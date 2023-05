Idrissa Seck « Je suis toujours dans le Mbourok ak Soow ! »

Sous un ton ironique et avec son discours toujours très nuancé, Idrissa Seck a maintenu urbi et orbi qu’il est toujours en parfaite collaboration avec le Président Macky Sall. « Je suis toujours dans le Mbourok Sow (pain au lait caillé » a-t-il assuré à nos confrères de e-media, ce vendredi, en marge d’un entretien grand format. Mieux encore, l’ancien président du conseil économique, social et environnement (Cese) de souligner qu’il faudrait d’abord comprendre l’essence même de ce duo et le rôle des uns et des autres, notamment celui du Président Macky Sall et le sien.



D’après ses explications énigmatiques, « Macky mooy Mbouro mooy Sow ! Mbouro feurigne mokoy diour, farine dougoup, dougoup Sine, Fatick. Soow Nagg lagnouy Raateu defare ko. Sow Peulh, Fouta. C’est le Président… mane lima ci warone done moy dooli ci Lém, 2024 ma yengual nane ! Li nak, naane bi dafa melni daf ma wakh ni Djotagoul ! » Autrement dit, dans leur collaboration, le chef de l’état est au début et à la fin en plus d’être le contenu et le contenant a-t-il expliqué de manière métaphorique. De plus, il reviendra sur son « départ » car la finalité de leur compagnonnage était que le Président Sall se retire pour lui permettre d’aller briguer la présidence de la République. « Normalement il devait partir en 2024 et me laisser me présenter » a-t-il déclaré.