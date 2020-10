ITV / Bilan de la 2e session ordinaire du CESE : Les enseignements et recommandations inspirés de la COVID-19 pour un système sanitaire plus performant.

Étant une institution regroupant 120 membres dont 48 issus des organisations socioprofessionnelles, 32 personnalités qualifiées et 40 membres associés, le Conseil économique, social et environnemental, à travers ses missions, a la prérogative d'entreprendre des études et enquêtes nécessaires pour ensuite, donner ses avis, faire des recommandations afin d'influer positivement sur la gestion des affaires économiques, sociales ou encore environnementales.



Avant même d'approfondir les auditions, le Conseil économique social et environnemental a eu à recueillir l'avis du ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr, à travers une visioconférence qui a été l'occasion pour la présidente Aminata Touré et tous ses collaborateurs d'avoir plusieurs informations sur la pandémie à coronavirus. Les avis également de certains experts en santé comme le Pr Seydi, le Pr Souleymane Mboup, le Pr Mamadou Diop au niveau de la Cancérologie, le Dr Bousso du centre des opérations des urgences sanitaires, ont été recueillis par les spécialistes au niveau du Conseil.



Après les auditions de tous les experts en santé, des recommandations ont été effectivement sorties par le Conseil économique, social et environnemental.

Le Conseil économique social et environnement a insisté sur les réformes, la gouvernance et aussi les financements dans le système sanitaire. Il faut noter aussi que le Conseil a insisté sur la prévention. Selon le Dr Aminata Touré et ses collaborateurs, " il faut beaucoup soutenir certaines structures comme le COUS qui s'est beaucoup investi dans la guerre sanitaire à tous les niveaux. Il faudra donc le soutenir en le renforçant à tous les niveaux pour qu'il soit plus apte à faire face à d'autres éventualités".



Par rapport à la carte sanitaire, des recommandations ont été faites. Le Conseil saluera ainsi le plan quinquennal de développement de la carte sanitaire sur lequel, il y a certains points qui sont en phase avec les recommandations du CESE. En résumé, sur ce point important des réformes dans le système sanitaire, le Conseil économique, social et environnemental a exhorté les acteurs à tirer les leçons de la pandémie à coronavirus pour poser les vrais changements pour un système performant plus performant.



Le CESE a également soutenu les efforts du président de la République en lui adressant une motion de soutien au vu des efforts fournis depuis le début de la Covid-19.