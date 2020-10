ILA TOUBA / 07 gares de péage... Des caméras tout au long du trajet... Des ralentisseurs à gogo.

Agéroute voudra assurer trois ou quatre choses dans le cadre du transport autoroutier sur Ila Touba en perspective du Grand magal. Profitant d'un point de presse déroulé ce samedi, Khoultou Ndiaye, directeur régional Agéroute Thiès-Diourbel, précisera que 07 gares de péage seront ouvertes et un nombre suffisant de prestataires chargés de vendre les tickets avant que le véhicule n'accède à la cabine.



Ce qui, selon lui, permettrait de rendre plus fluide la circulation.

Une fluidité de la circulation qui ne devrait nullement déboucher sur des excès de vitesse. Khoultou Ndiaye de signaler que des ralentisseurs de vitesse seront installés de sorte à annihiler les risques d'accident.



Dans la foulée, notre interlocuteur confiera que des caméras seront aussi disposées tout au long de l'autoroute pour surveiller, mais surtout pour détecter les véhicules en situation de panne pour que soit diligentée une équipe de dépannage.



Une rencontre à laquelle a pris part le député Abdou Lahad Seck Sadaga qui a tenu à saluer l'engagement de Agéroute pour avoir construit plusieurs routes et raccordé les nids de poule notés ça et là...