Hôpital régional de Ziguinchor : Les travailleurs en grève à partir du 25 janvier

La section du syndicat national des travailleurs de la santé du centre hospitalier régional de Ziguinchor (SYNTRAS/CHRZ) a déposé un préavis de grève pour compter du 25 janvier 2024.



Le SG de ce syndicat, dans un le communiqué qui nous est parvenu, regrette le non-respect de certains termes du protocole d’accord signé avec l’ex CNTS santé, que nous avions l’honneur de diriger jusqu’au 24 octobre 2023, mais aussi celui de l’intersyndicale du CHR de Ziguinchor de l’année 2023.







Il liste les points revendicatifs : La signature de contrat de prestation de service pour les 20 stagiaires prévus dans le budget de 2024 et ceux du budget de 2O23 en tenant compte de l’ancienneté dans la structure ; La rationalisation des stagiaires restants du CHRZ ; La création d’une cagnotte en vue d’intégrer les contractuels du projet ISMEA et ceux du MSAS dans les heures supplémentaires ; L’identification de tous les pensionnaires du CHRZ à l’IPRES pour l’obtention de leurs numéros IPRESS et carte IPRESS ; Le reversement intégral des retenues de cotisation IPRESS du personnel du CHRZ ; Le versement intégral de la part l’employer à l’IPRESS, pour le personnel du CHRZ ; Le payement effectif et intégrale de la dette IPRESS du CHRZ ; La liquidation et le payement des indemnités de départ à la retraite, dès réception de la notification de départ à la retraite ; Faire l’audite du personnel du CHRZ dans un but de rationalisation ; Nous demandons aussi, le partage des informations financières et le payement systématique des indirecte du CHRZ ; Le payement des primes et indemnités du personnel du CHRZ conformément au PV numéro 1604 du 19 novembre 2012 ; La réorganisation des responsabilités dans les services selon le grade ; L’application et l’actualisation de l’avancement des contractuels du décret 74-347 du 12 Avril 1974 ; L’ancienneté des contractuels de la convention du collective du commerce ; Le payement des rappels différentiels selon chacun ; Le payement des 5000F représentants la prime de prudence des chauffeurs du CHRZ, compte non tenue de l’augmentation des 5000f de l’Etat, ramenant à 10000F la prime de prudence ; Revoir le fonctionnement de la cellule et de la commission des marchés du CHRZ ; Le payement de la prime de logement et de l’indemnité spéciale complémentaire aux ayant droits ; Partager avec les partenaires sociaux du CHRZ la situation de la trésorerie de la structure ; L’application de la revalorisation salariale de la décision du 792 du 23 juin 2023 de la commission mixte paritaire.



16) Faire un suivi rigoureux du recouvrement des factures indirectes ; Respecter votre engagement et informer les partenaires sociaux, sur le reversement systématique des 10% issus du recouvrement des factures à terme, à l’IPRES, pour éponger de la dette sociale du personnel du CHRZ ; Reprendre les réunions mensuelles pour le suivi des recettes et des dépenses ; Inclure les partenaires sociaux dans le système d’information des recettes mensuelles de la structure et de calcul de la motivation locale du personnel ; Renforcer la sécurité au sein de l’hôpital ; Revoir la qualité et la quantité des repas de garde, servis aux personnel de la structure ; Redynamiser et restaurer la cellule de contrôle des recettes, de l’accueil et de l’orientation ; Faire la présentation des recettes et des dépenses de 2022/2023...