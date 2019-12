Homosexualité / Nuances dans l'article 319 du code pénal : Les députés Cheikh Abdou Bara Dolly et Mamadou Lamine Diallo dénoncent des non dits...

Le ministre de la justice est présentement au niveau de l'Assemblée nationale pour l'adoption de la loi portant sur la criminalisation du viol et de la Pédophilie.

Réagissant sur les préoccupations liées à l'homosexualité au Sénégal, Me Malick Sall a, à son tour, rappellé les propos qui ont écarté toute idée de légalisation de cette pratique.

Cependant, au sujet de l'article 319 du code pénal qui réprime l'acte contre nature, des inquiétudes ont été notées par les députés de l'opposition tels Mamadou Lamine Diallo et le président du groupe parlementaire libéral en intervenant, a affirmé "qu'il y'a un piège sous cet article et qui tend à camoufler des non dits sur l'homosexualité". Il ajourera qu'il appartient à la justice de tirer cette question au clair car, "cette partie qui estime que la seule modification apportée a trait au durcissement des peines encourues et que les autres dispositions de cet article restent inchangées". Il propose ainsi que les actes contre nature soient réprimés de la même manière que ceux de viol et de pédophilie. "Cette loi sur le viol et la pédophilie n'est d'ailleurs que politique. Vous cachez des non dits, plus graves et qui concerne l'homosexualité, chose sur laquelle vous n'avez pas dit votre dernier mot", lance le président du groupe parlementaire liberté et démocratie.

Le président du mouvement Tékki a aussi abondé dans le même sens et estime que les choses doivent être tirées au clair pour éclairer la lanterne des populations...