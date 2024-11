Hommage de la coalition Sàmm Sa Kàddu au défunt ministre des finances, Mamadou Moustapha Bâ

La coalition Sàmm Sa Kàddu à manifesté sa tristesse en apprenant, en pleine campagne électorale, le rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget.





« Le Sénégal perd un grand serviteur, un homme d'Etat dont le dévouement au bien public est salué de tous. Tout au long de sa carrière, Mouhamadou Moustapha Ba a marqué de son empreinte le secteur économique et financier de notre pays. Il a incarné l'esprit de service et la recherche constante de l’efficacité », lit-on sur le message adressé au commis de l’Etat disparu suite à une maladie.





En cette douloureuse circonstance, la Coalition Sàmm Sa Kàddu présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de la nation sénégalaise.