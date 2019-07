Histoire Générale du Sénégal : Le Pr Iba Der Thiam remet au PR les 5 premiers volumes produits

Le comité de pilotage de la rédaction de l’histoire générale du Sénégal a remis les cinq (5) premiers ouvrages produits du projet au Chef de l’État. Il s’agit du

Tome I qui retrace la Période ancienne (antiquité, égyptologie du volume 3), des origines, héritages matériels et immatériels des civilisations sénégambiennes,

Tome II volume 1 qui revient sur la construction historique de l’espace du Sénégal du XIème au XXème siècle, le fer du Mumu, la terre des Lamanes, le glaive des rois et le sceau des marabouts,

Tome III volume 1A qui rappelle la période 1817 -1914 les années d’épreuves, de luttes armées et du renouveau, et le dernier ouvrage qui relate la Tuerie de Thiès : la grève des cheminots du Sénégal du 27 septembre 1938 (7 morts, 125 blessés).

Pour le Professeur Iba Der Thiam, le projet de rédaction de l’histoire générale du Sénégal est né sous le volontariat qui a d’ailleurs montré des limites pour réunir toute une équipe autour du concept global du projet. Cependant, les réponses obtenues dépassent largement les attentes relève-t-il. Le comité de pilotage s’est engagé à produire 25 volumes à raison de 5 volumes par an, informe l’historien. L’histoire générale du Sénégal va couvrir une séquence de 350.000 ans. Pour y arriver, le data mining, un système de collecte de données avec tout le spectre des sources écrites, orales, iconographiques, audiovisuelles, etc..., sera intégré au projet.