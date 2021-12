Hausse du prix du pain : les sénégalais expriment leur ras-le-bol.

Désormais le prix de la baguette passe de 150 à 175 francs CFA. L'annonce a été faite hier par le ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta. Motif évoqué : cherté de la farine mais aussi les nombreuses difficultés que traverse le secteur de la boulangerie qui a causé d’ailleurs la fermeture de certaines boulangeries qui n’arrivent plus à faire face à leurs lourdes charges. Et pour la majeure partie des gens interrogés sur ce sujet, la vente de la bbaguette de pain à 175 francs constitue un problème supplémentaire à leurs innombrables préoccupations.

Reportage...