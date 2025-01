Hajj 2025 : Signature du protocole d’accord du Hajj entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite

Le Sénégal et l’Arabie Saoudite ont franchi une étape cruciale dans la préparation du Hajj 2025 avec la signature d’un protocole d’accord. Cet acte officiel a été paraphé à Djeddah par le Délégué général au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, le Général Mamadou Gaye, et le Vice-ministre saoudien du Hajj et de la Umra, Abdel Fattah Bin Souleymane Mushât.



Ce protocole couvre les aspects réglementaires et logistiques essentiels pour garantir le bon déroulement du pèlerinage. Il inclut des directives actualisées et des dispositions spécifiques visant à faciliter l’accueil et le séjour des 12.860 pèlerins sénégalais, un quota maintenu identique à celui de l’édition précédente.



Le Général Gaye, accompagné de ses adjoints Assane Ndiaye et Mohamed Mansour Ndiaye ainsi que du Secrétaire permanent Cheikh Abdou Ndiaye, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre la Délégation générale au pèlerinage (DGP) et le ministère saoudien du Hajj. Il a réaffirmé l’engagement du Sénégal à respecter les lois et réglementations du Royaume, soulignant que l’objectif reste d’assurer des conditions optimales pour les pèlerins sénégalais.



En marge de cette signature, la délégation sénégalaise a également participé à l’exposition et à la conférence annuelles sur le Hajj et la Umra, des événements réunissant les acteurs majeurs de l’organisation du pèlerinage à l’échelle internationale.



Cette collaboration renforcée entre les deux pays s’inscrit dans une dynamique constructive visant à faciliter l’accomplissement des rites pour les fidèles sénégalais, tout en respectant les normes et standards en vigueur.



Rappelons que pour l'édition 2025 du Hajj (1446H), l'Arabie Saoudite a reconduit le même quota de 2024 pour le Sénégal, c'est-à-dire 12.860 pèlerins.