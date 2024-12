Guinée équatoriale: perpétuité requise contre le meurtrier présumé d'un beau-frère du chef de l'Etat

La prison à perpétuité a été requise contre le meurtrier présumé d'un beau-frère du président de la Guinée équatoriale, qui avait publiquement confessé son crime mais s'est finalement rétracté devant le tribunal de Malabo.



Tomás Esono Adja Andeme, 22 ans, avait avoué devant les caméras de la télévision d'Etat TVGE avoir tué Jose Lima Gonzalo, connu sous le nom d'Abuelo Lima" (grand-père Lima), le frère de la deuxième épouse du chef de l'Etat, 87 ans, retrouvé poignardé dans sa résidence le 22 octobre 2023.



"Je l'ai poignardé au cou, il s'est écroulé, quand j'ai vu qu'il est mort, j'ai mis le couteau du crime dans sa bouche et j'ai pris ses bijoux", avait-il alors déclaré, en expliquant avoir agi par jalousie, à cause de la relation de sa compagne Emilia avec l'octogénaire.



A l'ouverture de son procès, l'accusé est revenu sur ses aveux: " Je ne sais pas si j'ai tué grand-père Lima (....). Je ne m'en souviens pas", a-t-il dit avant que ses avocats n'expliquent sa perte de mémoire par le fait qu'il était "somnambule".



Jugée en même temps que lui, sa compagne, elle-même âgée d'une vingtaine d'années, l'a pour sa part chargé: "Tomas a poignardé grand-père Lima au cou et lui a ensuite mis le couteau dans la bouche", a-t-elle déclaré au tribunal, en affirmant qu'il avait brûlé les vêtements tachés de sang après le crime.



Le nom de l'auteur d'appels incessants vers le téléphone du meurtrier présumé le soir du crime n'a pas été révélé pendant les débats, au grand dam de ceux qui défendent la thèse d'un meurtre sur commande.



Les critiques du régime autocratique sont en effet persuadés que la mort d'Abuelo Lima n'est pas liée à une banale affaire de jalousie mais à une guerre familiale de clan pour la succession du président Obiang, militaire de formation, qui à 82 ans détient le record mondial de longévité au pouvoir, hors monarques ou dirigeants désignés à vie.



"L'assassinat de José Lima Gonzalo fait partie du plan d'extermination du clan Lima", écrivait ainsi le journal en ligne Radio Macuto en octobre 2023. Abuelo Lima était en effet l'oncle de Gabriel Mbaga Obiang Lima, rival et demi-frère du fils aîné du président, le vice-président Teodorin Nguema Obiang, 56 ans, lui-même considéré comme l'héritier désigné du fauteuil présidentiel.



Poursuivi dans deux affaires de détournements à la compagnie nationale aérienne Ceiba Intercontinental, un autre demi-frère de Teodoro Nguema Obiang, Ruslan Obiang Nsué, 49 ans, attend en résidence surveillée le jugement du tribunal de Malabo qui a requis contre lui 18 et 20 ans de prison lors de deux procès successifs en août dernier.



Le jugement du meurtrier présumé d'Abuelo Lima a été mis en délibéré au terme du procès qui s'est conclu mardi à Malabo après huit jours de débats.