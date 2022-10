Guinée/Procès du massacre du 28 septembre: le parquet dit niet à Toumba qui veut se faire soigner à Dakar.

En République de Guinée, le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 se poursuit. Après avoir été débouté de leur demande de récuser les ONGs AVIPA, FIDH et OGDH, constituées parties civiles, les avocats du commandant Aboubacar Diakité dit Toumba, présumé cerveau de ces événements viennent de subir un second revert.



En effet, le parquet s'est opposé ce Mardi 04 octobre 2022, à la demande de mise en liberté formulée par les avocat de Toumba DIAKITÉ, en rappelant qu'ils avaient déjà utilisé toutes les voies de recours possibles pendant la phase d'instructions.



S’appuyant sur la pathologie de son client depuis quelques années, l’avocat de Toumba a indiqué que celui-ci ne pourrait pas comparaître en pleine forme, car « On ne peut pas juger un malade, alors ordonner la mise en liberté du lieutenant Toumba », a-t-il lancé.



Le procureur demande donc au tribunal de rejeter cette requête des avocats de Toumba qui voulait se faire soigner à Dakar.