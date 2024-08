Guediawaye : Une mineure de 7 ans violée par un élève mineur de 16 ans

M. Cissé, une fillette de 7 ans, a été retrouvée saignant abondamment entre les jambes, portée par M. T. Kandji, le fils de son voisin, un élève de 16 ans. Pour calmer la mère, M. Kandji a affirmé que l'enfant était simplement tombée des escaliers. Bien que les saignements soient graves, la mère a fait confiance au garçon et a ramené sa fille à la maison, où il l'a déshabillée et soignée.



L'enfant reprend son entrain et en oublie presque sa mésaventure. Au début du mois de juillet, elle est même envoyée en vacances chez sa tante au village. Au Nord, dans le Fouta, la fille mineure se sent dans son élément et reprend les jeux avec des gamines de son âge. Jusqu'à ce qu'un après-midi, discutant avec une camarade de jeu et évoquant ensemble, par hasard, le nom de Dieu, M. Cissé se laisse aller à une pathétique confidence. « Si je meurs, j'irais en enfer », lance-t-elle. Des mots qui font sursauter sa copine qui l'interpelle sur le sens de ces mots qui dépassent son âge. À en croire, le quotidien l’Observateur, La fille de M. M. Ndiaye lui répond furtivement : « Un garçon du nom de Talla a sexuellement abusé de moi.»



Sa tante qui avait tout entendu de leur conversation s'empresse d'aller appeler au téléphone M. M. Ndiaye, en lui répétant les paroles qu'elle venait d'entendre de la bouche de sa fille mineure. La mère de famille manque de tomber en syncope, mais se ressaisit vite, en revoyant comme un flash les images de sa fille, saignant abondamment entre les bras de M. T. Kandji, le fils de ses voisins, dont le nom renvoie au patronyme prononcé par sa fille. Sans perdre de temps, la mère de famille prend quelques affaires et court à la gare routière prendre un véhicule de transport en commun, direction le Fouta. Arrivée sur place, elle ne tergiverse pas pour prendre le chemin du retour, sa fille avec elle.



À Dakar, la dame se dépêche d'aller déposer une plainte au poste de police de Golf Sud, qui adresse une réquisition au centre hospitalier national de la banlieue Dalal Jam. La mineure est examinée par le médecin gynécologue qui la soumet à de profondes analyses. Les résultats tardent à être disponibles et le poste de police presse la blouse blanche qui leur rendra le rapport médical un mois plus tard. Les résultats ne laissent pas de place au doute. Ils révèlent « des lésions hyménales d'allures anciennes. »



Convoqué, M. T. Kandji a reconnu les faits et a été déféré au tribunal de Pikine-Guédiawaye pour viol sur mineure. Cette sordide affaire de viol d'une enfant de 7 ans par un adolescent de 16 ans a profondément choqué le quartier de Golf Sud à Guédiawaye depuis le mois de juillet.