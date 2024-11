Guédiawaye : Le terrible calvaire d'une domestique de 13 ans violée par le mari de sa patronne

Un drame glaçant s’est joué dans une maison de Guédiawaye, relate Libération. Une domestique de 13 ans, Fanta S., a subi des sévices inimaginables entre les mains de son bourreau présumé, Abdou Lahat S., chef de chantier de profession. Il profitait de l’absence quotidienne de son épouse, qui partait travailler chaque matin, pour commettre des abus sexuels répétés sur la jeune fille.



Au départ, les actes d’Abdou Lahat S. se limitaient à des caresses douteuses, mais bientôt ses intentions se sont aggravées. Un jour, il fit monter Fanta S. dans la chambre conjugale, où il la força à subir des attouchements avant de descendre dans la chambre de la jeune fille pour la violer. Ce viol, marque d'une perversion sans limites, brisa le silence que la victime gardait, incapable de cacher plus longtemps son traumatisme et les séquelles de l'agression.



Lorsque Fanta S. révéla ce qu’elle avait subi, sa famille l’accompagna immédiatement à l’hôpital. Le verdict médical fut sans appel : la jeune fille avait perdu son hymen, preuve de l’atrocité commise. Outrée et déterminée, la famille déposa plainte au commissariat de Guédiawaye, poussant les autorités à arrêter l’accusé.



Interrogé, Abdou Lahat S. nia tout en bloc, malgré le récit détaillé et poignant de sa victime. Selon Les Echos, il a été placé en garde à vue et risque une procédure judiciaire pour viol sur mineure, les éléments de l’enquête cherchant à démêler le vrai du faux.