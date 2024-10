Grève des collectivités territoriales : le Sit-in devant le ministère interdit par le préfet, les agents prennent acte et annoncent une marche

Le sit-in qui devait se tenir ce jeudi devant le ministère des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoires a été interdit par le préfet de Dakar. Le secrétaire général Cheikh Bamba Diop chargé des Revendications de l'Intersyndicale des Travailleurs des collectivités territoriales regrette : « nous avons eu le commissaire de Dieuppeul au téléphone. Il nous a signifié que le sit-in que nous devons tenir ce jeudi a été interdit. Et que si nous tenons à le faire, nous devrions aller jusqu’au rond-point du Jet d’eau. Je lui ai signifié qu’un sit-in à ce niveau n’a aucun sens. Sauf s’ils acceptent une délégation composée de responsables du syndicat puisse rencontrer le ministre de tutelle et son secrétaire général. Nous rappelons que dans le passé, nous avons toujours tenu des sit-in devant le ministère. Avec Aliou Sow, Oumar Youm jusqu’à Oumar Sarr. Nous prenons acte et demandons aux agents de rester à l’écoute du mot d’ordre… », a déclaré le secrétaire général chargé des revendications. Une autre demande est prévue, selon le SG Bamba Diop, pour une marche de l’intersyndicale.