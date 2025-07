Grève de la Justice : SYTJUST et UNTJ dénoncent la "trahison" du Ministère et annoncent l'intensification de la lutte

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) et l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice (UNTJ) ont réagi avec "stupeur et indignation" au communiqué publié aujourd'hui par le Ministère de la Justice. Selon les syndicalistes, ce communiqué marque un "revirement aussi brutal qu’injustifiable, anéantissant tout le processus de dialogue qu’il avait lui-même initié". Ils estiment que la confiance accordée au Ministère est désormais "anéantie".



L'entente SYTJUST–UNTJ "dénonce fermement cette trahison" et exige le respect des engagements pris par l'État. Les syndicats rappellent que l'alignement des greffiers à la hiérarchie A2, ainsi que la constitution initiale du corps des Agents de la Garde de l'Administration Pénitentiaire (AGP) sans formation préalable, sont des engagements gouvernementaux datant de 2018 et sont "non négociables".



Ils ajoutent que "la duplicité et le mépris ont assez duré". Les travailleurs de la Justice affirment, dans leur communiqué en réponse au ministre, qu'ils "ne sont pas des marionnettes et refusent d’être les victimes d’un cynisme administratif qui piétine les engagements et bloque les carrières."



L'heure est à la mobilisation, ont-ils indiqué. L'entente SYTJUST–UNTJ annonce qu'elle va "intensifier la lutte syndicale, jusqu’à l’entière satisfaction des revendications légitimes des agents de justice."