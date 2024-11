Grande parade à Thiès Nord : "La victoire est déjà acquise" (Massamba Diop, Pastef)

Les membres du mouvement MASLA de Massamba Diop n'étaient pas non plus en reste. À travers une forte mobilisation, ils ont emprunté les rues et ruelles pour sensibiliser la population sur l'utilité de voter la liste de Pastef.

De son côté, Massamba Diop a insisté sur le dernier discours du candidat Ousmane Sonko lors de son passage à Thiès visant à faire de la cité du rail un hub économique. Il a magnifié aussi le fait que 14 thiessois aient été enrôlés sur leur liste...