Grand prix Senico : l’ingénieur technique Ousmane Seck explique le fonctionnement de l’application de correction des candidats.

Lors de la dernière journée de clôture de la 7ème édition du grand prix Senico, l'ingénieur technique, Ousseynou Seck est revenu de manière plus détaillée sur l'application qui a tout au long du processus de notation servie au jury et aux membre du secrétariat d’apporter un jugement équitable, précise et nette.



Aussi, est-il à noter que depuis le début de ce concours au jour le jour, l’application a déjà classé par ordre de mérite la répartition des notes des candidats, ainsi à la date du 16 Avril 2022, un bouton permettra d’afficher les résultats finaux de la 7 ème édition du grand prix Senico.