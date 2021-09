Grand Magal de Touba 2021 : La Sonatel installe une deuxième agence Sokhna Mame Diarra Bousso Touba Mosquée.

Dans le cadre de sa politique de proximité et son ambition d’offrir le meilleur de la connectivité à ses clients, le Groupe Sonatel a inauguré ce lundi 13 septembre 2021, une nouvelle agence Sokhna Mame Diarra Bousso à Touba Mosquée pour participer à la réussite du Grand Magal de Touba 2021, tout en renouvelant son soutien au comité d’organisation.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le renforcement de ce dispositif à Touba se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec les extensions réalisées sur le réseau Fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises, la couverture réseau en 4G+ de l’autoroute «Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de forfaits téléphoniques illimix pour le comité d’organisation et le déploiement de la connectivité dans les Espaces Presse ainsi que des offres spéciales dédiées aux clients et pèlerins.