Graduation ISM : 2.500 Diplômés et une Afrique unifiée célèbrent l’excellence à Dakar Arena

Christelle Fassinou, diplômée d’un master en ligne, témoigne d’une pédagogie inclusive et moderne : « ISM m’a permis de concilier carrière et études. Le format à distance, rigoureux et flexible, est une vraie force. » Dans un monde en constante mutation, le Groupe ISM s’impose une fois de plus comme un acteur visionnaire de l’enseignement supérieur africain, alliant accessibilité, innovation et excellence.