Gestion du Covid-19..suite et pas fin ( Par Cheikh Doudou Mbaye )

Docteur Bousso a parlé un jour à Diakarlo de phénomènes irrationnels mais en science il n'y a pas d'irrationnel et il est bien placé pour le savoir et j'avais très sincèrement tiqué.



Depuis quelques temps, j'avais des doutes sur la fiabilité des tests. Il y a des bizarreries statistiques. Je n'osais pas le dire publiquement sans pouvoir le démontrer mais sama kham kham bou touti si Biostatistiques yenn yi meunoul nekk et tous les Mathématiciens doivent vraiment avoir peur depuis peu.



Je m'explique pas mais vraiment pas du tout :



A. Un cas communautaire qui est seul dans sa ville, qui n'a contaminé personne et celui qui l'a contaminé est introuvable et n'a contaminé personne comme à Saint Louis, Nioro, Sakal, etc..



B. Un marabout hyper fréquenté ( serigne tariyah) à Louga diagnostiqué positif après sa mort à l'hôpital, qui a fait des va et vient à l'hôpital, qui a plus de 200 contacts, et qui n'a contaminé personne.



C.3 personnes qui ont quitté Touba SÉPARÉMENT, arrivés à Mbour des jours DIFFÉRENTS et qui n'Habitent pas Ensemble , tous les TROIS SIGNALES par les populations sont positifs tous les trois c'est à dire 100% de positifs sur ceux qui viennent de Touba.



Statistiquement c'est quasi impossible ou cela voudrait dire qu'à Touba, ils ont atteint l'immunité collective soit plus de 60% de la population atteinte,.Hypothèse plausible si on reste dans cette logique.



Ces gens qu'on teste, déclarés guéris et qui retombent malades. En Corée du Sud quand ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'est les tests qui étaient défectueux. Alors qui a déclaré guéri le patient de Pire décédé des suites du Covid-19 ?



Le summum naak n'est pas de se tromper mais la Catastrophe c'est se tromper sur tous dix médecins c'est à dire 100% d'erreur.



Si vous pensez encore que nous avons une bonne équipe de gestion du Covid-19 c'est que vous êtes déjà immunisés sans le savoir ou vous êtes juste pas du tout logiques voire complices de cette mascarade wala sakh avez un complexe de ces gens



Ils n'ont pas décidé du relâchement par choix stratégique et ou économique, ils sont quasi certains que Mbass mi les à dépassé..Ils meritent d'être virés. Ils jouent avec nos vies et ne savent pas ce qu'ils font.



Waakh ak Yeen Naak diote naa seukeu naak



Cheikh Doudou Mbaye

MPH, Politique et Gestion des Systèmes de Soins en Santé