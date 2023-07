Gestion de Dakar Dem dikk: : les jeunes de Kédougou répondent au SG de l’UDT/DDD

Dans une tribune à la presse l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk à sa tête Marc Fodé Tendeng, a dénoncé la gestion du DG et maire de Kédougou Ousmane SYLLA. En réaction les jeunes de la ville de Kédougou, dans une déclaration rendue publique disent ne pouvoir tolérer “de tels agissements d’un groupuscule de personnes à l’ambition démesurée, qui cherche à noircir les réalisations du Directeur Général Monsieur Ousmane Sylla.”

Selon eux, le bilan satisfaisant du DG OUSMANE SYLLA en si peu de temps à la tête de l'entreprise Dakar dem dikk est bien satisfaisant. En guise d’exemple:

- Le paiement de 4 trimestres de prestations. (Impayés pendant deux ans).

-Le reclassement de 112 techniciens en catégorie supérieure.

-24 anciens receveurs promus en catégorie M3 (contrôleurs et régulateurs)

-28 conducteurs récemment promus en THQ (fess dem)

-Les évaluations du personnel en cours qui étaient au point mort depuis 2010.

-L’accord d'entreprise (en cours), une vieille doléance.

-Le paiement de 30 millions par mois à l'IPM alors que la mensualité est de 20 à 21 millions (pour rembourser le reliquat laissé par l'ancienne direction)

-Le relèvement du parc 28%, du parc relevé

-L'ouverture de la ligne Dakar Kaffrine; Dakar Bakel

-Le renforcement de la ligne Dakar Tambacounda Kédougou.

-Le redéploiement des lignes du nord (Fouta yaa ngarta, qui étaient à l'arrêt)

-La construction du mur du dépôt de Thiaroye

- Le forage de Thiaroye (une vieille et importante doléances réalisées)

- L'augmentation des recettes

-La rationalisation des dépenses (baisse drastique de la consommation de

carburant)

- Le paiement de 8% à l'ensemble des coopératives d'habitat de

l'entreprise, qui était impayée depuis 2 ans.

-Appui aux partenaires sociaux (syndicats) 10.000.000 FCfa pour la fête du 1er Mai.

-Le paiement régulier des check off des syndicats.

Le bilan est loin d'être exhaustif......

Les jeunes de Kédougou tiennent à faire comprendre au SG de l’UDT/DDD, “qu’il s’est trompé de cible ; qu’il sache désormais que le DG de DDD ne boxe pas sur le même ring que lui.”

Les jeunes de Kédougou s’érigent ainsi en bouclier pour défendre le directeur Général par ailleurs maire de la ville de Kédougou.