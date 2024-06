Genève: Le célèbre acteur français Omar Sy, condamné à payer 32.500 euros soit 21 294 032 francs CFA pour excès de vitesse

L’acteur français, connu pour ses performances dans le cinéma a fait parler de lui hors projecteurs, à Genève. Mais cette fois-ci, c’est une amende salée de 30.000 euros (19.654.932 francs cfa) qui a été formulée contre Omar Sy qui, selon le média 20 minutes suisse, « a été flashé à des vitesses largement supérieures aux limites autorisées sur sa moto. Une première fois à 92 km/h le 19 juillet non loin de la frontière, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, soit un dépassement de 37 km/h si on retire la marge de sécurité de 5 km/h. Puis une seconde fois, dès le lendemain à 98 km/h au lieu des 60 km/h autorisés ».







Selon le média suisse, Omar Sy est un récidiviste. En effet , il n’est pas la première fois d’être interpellé pour excès de vitesse. En 2008, il avait été contrôlé à 185 km/h au lieu de 110 km/h sur sa moto à Tremblay-sur-Mauldre (Yvelines), lui valant l’immobilisation de son engin.







Il a été retenu contre lui, une infraction à deux reprises qui punit « le fait de créer un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou d’en prendre le risque par une violation grave d’une règle de circulation routière ». Omar Sy va devoir s’acquitter de 105 jours d’amende à 300 francs le jour, soit plus de 31 500 francs suisses, l’équivalent de 32 500 euros. Étant donné son absence d’antécédents en Suisse, un sursis lui a été accordé pendant 3 ans, mais il a écopé d’une amende de 6 300 francs suisses « à titre de sanction immédiate ».