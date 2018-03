Gamou Taïba Niassène( édition 2018) : Tolérance zéro sur les produits prohibés, selon le préfet de Nioro du Rip

Le comité départemental de développement (CDD) du Gamou de Taiba Niassène s'est tenu ce matin à la préfecture de Nioro du Rip en présence du préfet départemental, Papa Malick Ndao, de la délégation du Khalife général de Médina Baye conduite par l'un de ses conseillers, Seydina Alioune Niang, de l'ensemble des chefs de service, entre autres.

Au sortir de cette réunion préparatoire, l'autorité préfectorale a fait savoir à la presse que toutes les dispositions seront prises en vue d'interdire la circulation des produits prohibés. « Effectivement, il y a eu un débat lors de la réunion sur les cuisses de poulet, mais retenez que ce sont des mesures d'interdiction. Il n'y aura pas d'entrée de cuisses de poulet parce que la mesure est encore d'actualité. Et nos services, à savoir la Douane, la Police, la Gendarmerie et le service du commerce travailleront dans ce sens pour que les cuisses de poulet ne puissent pas entrer dans le territoire sénégalais comme l'interdisent les textes », a confié Mr Ndao.

« L'Etat veillera toujours à ce que les produits prohibés ne puissent pas entrer dans notre territoire et véritablement, on ne badine pas avec cette mesure parce que dans ce genre de regroupement de personnes, ce qu'il faut contrer c'est le banditisme et tout ce qui est prohibé dans les limites de nos frontières. Maintenant, des facilitations seront accordées sur d'autres produits dont le comité d'organisation et les populations auront besoin pour cette cérémonie », a ajouté le préfet de Nioro, Papa Malick Ndao.

Hormis les mesures sécuritaires, plusieurs autres dispositions liées à l'assainissement, l'eau, la santé, le transport, entre autres, ont été prises par les membres du CDD. Et selon le chef de la délégation du khalife général de Médina Baye, Seydina Alioune Niang, l'espoir est permis par rapport aux engagements que les autorités territoriales ont pris pour la bonne réussite de l’événement religieux marquant la commémoration de la naissance de Cheil Al Islam Eh Hadj Ibrahima Niass( Baye).

A noter que le Gamou de Taïba Niassène aura lieu cette année entre le 1er et le 2 avril 2018.