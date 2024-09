Gamou 2024- Accidents de la route: Le bilan passe d'1 à 9 morts, par rapport à l'année dernière 

Les chiffres font froid dans le dos! Comparé à l'année dernière, une nette hausse a été notée par rapport au bilan des accidents de la circulation durant le gamou. En effet, il est passé d'1 à 9 morts.

En terme d'interventions aussi des sapeurs-pompiers, l'écart est considérable. À pareille heure, le bilan des sorties s'élevait à 149 interventions dont 62 accidentés et 1 corps sans vie, alors que pour cette année-ci, 203 sorties ont été enregistrées pour un effectif global de 443 victimes dont 295 accidentés et 9 corps sans vie, a informé la capitaine khoudia ibra Mar, chargée de communication et des relations publiques