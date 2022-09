Gambie / Epidémie d’insuffisance rénale : Plus de 20 enfants meurent après avoir pris un sirop contenant du paracétamol

C’est devenu une épidémie. Plus d’une vingtaine d'enfants, selon le ministère gambien de la Santé, sont tués par une insuffisance rénale. Selon les médias gambiens, la santé de ces enfants était détériorée et ces signes étaient visibles : vomissements, difficultés à uriner et fièvre.

Selon le Directeur des services de santé, Mustapha Bittaye, les autopsies pratiquées sur les enfants décédés « montrent la possibilité d'une prise de paracétamol. » En août 2022, le ministère de la Santé avait tiré la sonnette d'alarme après le décès, dans des circonstances similaires, de 28 enfants en bas âge soupçonnés d'être atteints d'infections urinaires.

Des spécialistes supposent que ces morts auraient pu être provoquées par Escherichia coli, bactérie intestinale. Le sirop en question avec du paracétamol était en vente dans les pharmacies de la Gambie. Destiné aux enfants, il est indiqué dans le traitement des rhumes. Le marque et le producteur du sirop n'ont pas été divulgués.



Selon les dernières données de l'OMS publiées en 2020, les décès par Maladie rénale en Gambie ont atteint 266 ou 2.07% des décès totaux. Le taux de mortalité est 32.04 par 100 000 de population en Gambie et 48 dans le monde...