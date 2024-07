Frappes à Beyrouth et Téhéran: le chef de l'ONU s'alarme d'une "dangereuse escalade" (porte-parole)

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est alarmé mercredi des attaques ayant frappé Beyrouth et Téhéran, où le chef du Hamas a été tué, qui "représentent une dangereuse escalade", a déclaré son porte-parole.



"Le secrétaire général estime que les attaques que nous avons vues dans le sud de Beyrouth et à Téhéran représentent une dangereuse escalade à un moment où tous les efforts devraient au contraire mener à un cessez-le-feu à Gaza, à la libération des otages israéliens, une augmentation massive de l'aide humanitaire pour les Palestiniens à Gaza et un retour au calme au Liban et sur la ligne bleue", a indiqué Stéphane Dujarric à la presse. La ligne bleue est la ligne de démarcation fixée par l'ONU entre le Liban et Israël.