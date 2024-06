France : Les images de l’arrivée du président de la République, BDF

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye est arrivée sur le sol français dans le cadre de sa participation au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales qui se tiendra ce jeudi, organisé par GAVI, l'Alliance du Vaccin et de l’Union africaine.

Le président de la République a été chaleureusement accueilli à son arrivée à l'Aéroport de Paris-Orly par les autorités françaises et les officiels de l'ambassade du Sénégal en France. Bassirou Diomaye Faye fera une allocution devant ses homologues africains et français pour donner la position du Sénégal sur le thème...