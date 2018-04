"France Dégage" sur les APE/ZLEC : « Laissez-nous nourrir nos populations! »

La situation économique a aussi été évoquée au cours de ce point de presse. Le collectif France Dégage est revenu en amont sur les Zones de Libre Échange Continental et les Accords de Partenariat Économique. Le président d’AGIR pour l’aviculture et membre de la plateforme France Dégage a dénoncé avec la ferme énergie ses accords qui ne font, selon lui, que de créer les conditions d’installation et d’exploitation des multinationales sur le continent.

Papa Bacary Coly considère que les APE ne sont pas bénéfiques pour le Sénégal et suggère aux autorités de faire comme le Nigéria qui a su protéger les industries nationales.

« Au nom du principe de la souveraineté nationale, de la stabilité du pays et de l’emploi des jeunes, qu’ils nous laissent nourrir nos populations. Nous en sommes capables! », a-t-il lancé à l’endroit des autorités.