Forum de l’Investissement Turquie-Sénégal : le plaidoyer du président Bassirou Diomaye Faye pour les secteurs de l’agro-industrie, l’énergie et l’industrie manufacturière

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce vendredi à Istanbul la cérémonie d’ouverture du Forum de l’Investissement Türkiye-Sénégal, aux côtés du vice-président turc, Cevdet Yilmaz. Ce forum des affaires, organisé en collaboration avec l’APIX et le Conseil des Relations Économiques Extérieures de Türkiye, marque une étape majeure pour renforcer les relations entre les deux pays.



Dans son discours, le chef de l’État Sénégalais a souligné l’importance de l’investissement privé comme moteur de croissance économique et de création d’emplois, ainsi que les atouts du Sénégal en matière de stabilité politique, de ressources naturelles et de position stratégique en Afrique de l’Ouest. Le Chef de l’État a invité les entreprises turques à investir dans des secteurs clés tels que l’agro-industrie, l’énergie, l’industrie manufacturière, les infrastructures et le tourisme, tout en encourageant des partenariats durables.



À travers ce forum, le Président Bassirou Diomaye Faye entend apporter un soutien conséquent au secteur privé sénégalais en lui ouvrant les portes du marché international.