Fortes pluies dans le pays: des cas d’inondations contraignent le ministre Dr Cheikh Tidiane Dièye à se rendre à Kaolack.

De fortes pluies diluviennes se sont abattues, ce dimanche, dans plusieurs localités du pays dont Dakar et Kaolack. Des inondations et dégâts ont été relevés avec ces intempéries qui ont laissé des endroits impraticables. Kaolack, la région du centre a enregistré des déferlement d’eaux qui ont entraîné une situation catastrophique dans des quartiers comme Thioffack où les eaux ont fini par récupérer certaines concessions d’habitations. Au vu de la gravité de la situation, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye a dû écourter sa visite dans le nord du pays pour se rendre dans le bassin arachidier.



« J'étais ce matin en route vers le Lac de Guiers où je devais effectuer des visites avec les services techniques du Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Après l’étape du barrage de Diama, j'ai décidé de changer de route pour me rendre à Kaolack. La forte pluie abattue sur Kaolack crée des difficultés dans plusieurs quartiers. J'irai faire l’état des lieux et renforcer les actions, en coordination avec la mairie et les autorités administratives locales », a indiqué dans un tweet l’autorité. Dr Cheikh Tidiane Dièye va donc aller au chevet des sinistrés après la pluie de ce dimanche perçue comme la plus dramatique depuis le début de l’hivernage. Elle intervient, au lendemain de la 2ème journée de l’initiative ‘’Sétal Sunu Réew’’ initiée par le régime du tandem Diomaye - Sonko.