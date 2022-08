Fortes pluies à Sangalkam : la Sicap Belleville patauge dans l'eau, les habitants crient leur désarroi.

Des maisons vidées et englouties par l'eau, manque d'électricité, des motocyclettes qui rebroussent chemin, des charretiers qui assurent le passage. Alors que certains véhicules sollicitent la main des jeunes pour traverser la route qui mène vers Keur Massar, rendue impraticable par les eaux pluviales.



Tel est le décor, que présente la Cité Belleville de Sangalkam. À l'intérieur de la cité, les sapeurs pompiers sont installés pour pomper les eaux stagnantes vers le Lac Rose.



Malgré ces efforts, rien ne bouge. "La cité est inondée par les eaux qui proviennent de Kounoune Daara Thioub et villages environnants se déverser dans la cité. Le canal qui traverse la cité pour évacuer l'eau est bouché faute d'entretien", regrette ce riverain du nom d'Abdoulaye Dièye.



"Nous sommes fatigués. C'est la troisième année et certains ont quitté leurs maisons pour trouver d'autres logements. Il faut que les autorités nous viennent en aide, le Lac Rose est tout près d'ici, il est tout à fait possible que ces eaux soit drainées par une autre formule que ce système de pompage." déplore ce père de famille sous le couvert de l'anonymat...