Forces Armées : 8 canons 105 LG et des munitions associées commandés aux fournisseurs Nexter.

Nexter S.A., un groupe industriel français de l'armement, va fournir 8 canons d’artillerie 105 lg aux forces armées du Sénégal. Le leader français de la Défense terrestre et architecte systémier intégrateur, l’a annoncé sur Twitter. Le contrat de fourniture par Nexter aux Forces armées du Sénégal de 8 canons 105 LG, et des munitions associées, est entré en vigueur le 20 avril dernier, lit-on sur leur site.



Il constitue la première vente directe entre Nexter et les armées sénégalaises. Il suit de peu la fourniture par Nexter des 6 tourelles navales téléopérées NARWHAL, équipées d’un canon de 20 mm, qui arment les 3 patrouilleurs commandés pour la Marine sénégalaise.



L’armée sénégalaise, lit on toujours sur le site source, a choisi ce canon car il répond parfaitement aux impératifs du combat moderne : grâce à sa légèreté et sa cadence de tir inégalées, il peut être mis en batterie en moins de 30 secondes par un équipage de 5 artilleurs, tirer 12 coups par minute, et ce, à une portée maximale de 17 km grâce aux munitions de 105mm à portée augmentée ERG 3 de Nexter Arrowtech. Si nécessaire, il peut échapper à la détection par les radars de trajectographie grâce à la flèche très basse de ses trajectoires en tir tendu, ce jusqu’à une portée de 11 km. Il est par ailleurs capable d’effectuer des tirs directs jusqu’à 2 km.



Le 105 LG est un canon d’artillerie tracté de 105mm réputé pour sa fiabilité et sa légèreté inégalée (1 650 kg). Sa capacité à être transporté par tout type de véhicule, avion, hélicoptère, et à être même parachuté, lui assure la mobilité idéale pour les troupes engagées sous des climats extrêmes et sur des terrains difficiles. Il est déjà en service dans les armées de nombreux pays : Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie, la Belgique, le Canada, la Colombie, et très récemment la Malaisie, ce qui confirme le regain d’intérêt pour l’artillerie de ce calibre dans le monde.