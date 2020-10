Football / Maroc - Sénégal : Bingourou Kamara bien parti pour être titulaire...

En plus de célébrer sa première convocation avec l'équipe nationale de football du Sénégal, le portier du RC Strasbourg, Bingourou Kamara ( 23 ans, 1m96) est bien parti pour être titularisé. Une situation qui résulte de la série de forfaits déclarés au poste. En effet, Alfred Gomis, Édouard Mendy et Clément Diop sont désormais indisponibles pour les deux prochaines sorties qui attendent les " Lions. " Si les deux premiers nommés sont officiellement blessés, l'absence du pensionnaire de l'Impact de Montréal reste encore un mystère.



Toujours est-il que dans cette série de mauvaises nouvelles, Aliou Cissé pourra compter sur, Bingourou Kamara qui, malgré ses 23 ans a tout de même quelques matches pro dans les godasses, déjà 24 titularisations en Ligue 1 dont 4 cette saison 2020-2021. Étant donné que l'autre renfort au poste, est le jeune international U20, Boubacar Fall, les chances semblent être du côté du franco-sénégalais un peu plus rodé dans la cage.



L'ancien de Tours pourrait briller avec le Sénégal plus tôt que prévu si le coach lui confie les clés de la "Tanière." Une prestation qui sera suivie de très près par le public sénégalais qui le découvre pour sa grande majorité. En cas de titularisation contre la Mauritanie, au stade Lat Dior de Thiès, le 13 octobre prochain, Bingou retrouvera son autre pays d'origine, la Mauritanie...