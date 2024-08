Fonds d’Appui et de Développent de la Presse (FADP): le CDEPS lave à grande eau les représentants de la presse et demande des comptes

Face à la presse, le CDEPS a fait état du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) en mettant surtout l'accent sur les chiffres annoncés et la liste qui a été publiée par la tutelle.



" Les montants annoncés par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique sont sciemment incomplets et ne fournit pas la liste de tous les bénéficiaires dont les entreprises de la presse ont toujours revendiqué sa publication. Le CDEPS s’étonne de la politique de «clarification sélective» du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique".



" Le CDEPS demande que les services d’Inspection de l’État fassent la lumière sur les montants effectivement alloués aux entreprises de presse et sur les 800 millions de francs de l’aide à la presse détournés, parce que n’étant pas allés aux entreprises de presse. Enfin, le CDEPS condamne toute insinuation tendant à impliquer les représentants de la presse au Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP)", a-t-il poursuivi.



Le CDEPS de rappeler les textes concernant le choix des représentants qui ont un statut d'observateur. " Et le CDEPS rappelle que les quatre (04) représentants désignés (CDEPS, APPEL, SYNPICS, URAC) n’ont qu’un statut d’observateur, tel que stipulé à l’article 5 du Décret n°2021-178 fixant les modalités d'organisation fonctionnement du Fonds, qui dispose en ses alinéas 3, 4 et 5 : «Les représentants des organisations et l'Administrateur participent aux réunions du Conseil de gestion avec voix consultative».

«Ils ne prennent pas part aux délibérations». «L'Administrateur du FADP assure le secrétariat des réunions du Conseil. Le Conseil de gestion peut s'adjoindre toute personne ressource».

Donc ils sont consultés, donnent leurs avis, mais ne sont pas associés aux validations et décisions finales", a-t-il précisé.