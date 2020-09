Fonction publique locale : Les acteurs examinent les textes d'application avant leur adoption.

Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Guèye, les membres du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales et des élus locaux, ont passé au peigne fin des textes portant sur l'application de la fonction publique locale avant son adoption par le président de la République.



Pour le ministre des collectivités territoriales, M. Oumar Guèye, la mise en application relève d'une importance capitale pour le pays ainsi que les collectivités territoriales.



"A l'instar de ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde, il faut une structure dédiée pour gérer la fonction publique locale et dans la fonction publique locale c'est près de 599 employeurs soient 557 communes et 42 départements et collectivités territoriales. Ce qui nécessite une certaine harmonie dans la manière d'aider la bonne gestion de cette fonction publique locale. Ce qui requiert d'une importance capitale", soulignera le ministre Oumar Guèye.



Une idée que partage le syndicat des travailleurs des collectivités locales. Pour leur Sidya Ndiaye, il faut nécessairement une structure qui sera chargée de coordonner l'exécution du travail des collectivités. D'où l'importance de cette rencontre portant examen des textes portant sur l'adoption de la fonction publique locale...