Financement du secteur privé, problème des oiseaux granivores : Interpellé, le ministre Cheikh Diba apporte des réponses…

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a apporté des réponses aux questions posées par les intervenants lors du panel tenu après la présentation du nouveau référentiel Vision Sénégal 2050.Sur la question du financement du secteur privé, le ministre Cheikh Diba souligne que l'État travaille sur des mécanismes innovants. L'idée est que l'État puisse prendre une proportion optimale et laisser au secteur privé le soin d'avoir suffisamment de ressources pour financer leur développement. Le diagnostic est très criard, mais c'est là qu'on attend le génie sénégalais, notamment le gouvernement dirigé par son PM, Ousmane Sonko. On a un déficit budgétaire et une dette lourde. Ces deux notions vont de pair, ajoute le ministre Cheikh Diba.

Concernant les oiseaux granivores qui détruisent les récoltes de riz, comme l'a souligné l'opératrice économique, agricultrice Mme Korka Diaw, le ministre Cheikh Diba, parlant sous le contrôle du ministre de l'Agriculture, rassure : « Le gouvernement a un programme de renforcement de la protection des végétaux. » La direction de la protection des végétaux va recevoir les équipements nécessaires…"