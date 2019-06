Finale retour de la Ligue des Champions africaine : victoire de l’Espérance de Tunis dans la confusion totale

La finale retour de la Ligue des Champions africaine entre l'Espérance Tunis et le Wydad Casablanca (1-1, 1-0) a tourné à la comédie



Mené au score, le WAC pensait avoir inscrit le but qui remettait les deux équipes à égalité sur les deux manches à la 60e minute. Sauf que l'arbitre de la rencontre l'a annulé en raison d'un hors-jeu très probablement inexistant. Malgré le doute évident et les plaintes des Marocains, l'officiel n'a jamais recouru à la VAR, normalement en place pour ce match. Et pour cause, celle-ci était en panne !

Lésés, les Marocains ont refusé de reprendre le match et après 1h30 d'attente, de vaines discussions et de tensions, l'arbitre a sifflé la fin de la partie avec une victoire 1-0 de l'Espérance Tunis qui conserve donc son titre dans la confusion la plus générale !



Mais l'affaire pourrait ne pas en rester là puisque la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce samedi la tenue mardi d'un "Comité Exécutif d'urgence pour débattre des issus réglementaires à réserver à cette rencontre." L'occasion peut-être de faire rejouer le match après cet épisode qui fait vraiment tache pour le football africain à quelques semaines de la CAN 2019 (21 juin-19 juillet)