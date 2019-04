Finale Coupe de France : Ismaïla Sarr, Mbaye Niang et Diallo sacrés champions devant le PSG suite aux tirs au but (2-2, TAB 6-5)

Le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain s'affrontaient en finale de Coupe de France ce samedi. Quadruple tenant du titre, le PSG voulait conserver son titre tandis que Rennes pouvait mettre fin à 48 ans de disette dans cette compétition. Les Parisiens ont très tot ouvert le score par Dani Alves d'une magnifique reprise de volée (13e, 0-1). Neymar JR corsait le score grâce à un joli ballon piqué (21e, 0-2). Juste avant la pause, le malheureux Kimpembe marquait contre son camp (40e, 1-2).



Au retour des vestiaires, le défenseur breton Mexer égalisait d'un coup de tête sur corner (66e, 2-2). Les deux équipes se sont finalement departagées aux tirs au but après 30 minutes de prolongation. Au jeu des penalties, le Stade Rennais s'est illustré (6-5) pour remporter la Coupe de France. Une belle récompense pour la colonie Sénégalaise de Rennes, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang et le portier Abdoulaye Diallo sacrés champions de France !