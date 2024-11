Fin de campagne / Sonko lance un message fort et prend la direction de Bignona pour clôturer en beauté

Après plus de deux semaines de campagne électorale, le Pastef a cloturé sa caravane à Yoff. La tête de liste du Pastef a délivré son dernier message aux Yoffois en leur demandant de faire confiance au Président Bassirou Diomaye Faye et en lui donnant les moyens de réussir sa mission. Il a encore exhorté les jeunes à aller récupérer leurs cartes pour pouvoir voter. "Seul 8% des cartes sont récupérées, vous avez encore du temps pour le faire d'ici dimanche. Il faut qu'on batte l'opposition à plate couture, et c'est à vous de le faire", a lancé Ousmane Sonko à l'endroit de la jeunesse de Yoff. Après son discours, Sonko a pris la direction de l'aéroport militaire de Yoff pour rallier Bignona...