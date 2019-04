Fête de l’indépendance : L'interpellation de Madické Niang au président Macky Sall

La fête nationale célébrée ce jeudi 4 avril 2019 a été l'occasion pour Me Madické Niang,

Président de la Coaliton "Madické 2019", d'interpeller le président de la République et son gouvernement.

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, il dit exhorter "ceux qui sont aux commandes de notre pays à respecter scrupuleusement les lois fondamentales de notre République afin de protéger la dignité et la liberté, donc la sécurité de chacun d'entre nous et à œuvrer pour le renforcement de la démocratie."



En cette journée de commémoration de l'accession de notre cher Sénégal à la souveraineté internationale, il a aussi renouvelé ses vœux "les plus sincères à notre peuple tout entier ainsi que ses prières de Justice, de Paix et de Prospérité pour un Sénégal uni. "



Le leader de la Coalition Madické 2019 n'a pas oublié "nos forces de défense et de sécurité ainsi que les anciens combattants. Il leur a exprimé ses honneurs et considération...