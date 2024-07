Fête de l'Indépendance des Etat-Unis : Le Sénégal loue " l'idéal de liberté" des USA

Ce 4 juillet est célébrée la fête de l'Indépendance des Etats-Unis (Usa). Au Sénégal, une cérémonie a été organisée, ce mercredi 3 juillet à laquelle a pris part le ministre de l'Economie, du Plan, et de la Coopération, Abdourahmane Sarr.



Dans son discours, le ministre a magnifié les relations bilatérales entre les deux pays, sans oublier le soutien des Usa à l'organisation de l'élection présidentielle de Mars 2024. " L’année 2024 est, pour le Sénégal, une année de réaffirmation des idéaux démocratiques avec le bon déroulement de l'élection présidentielle du mois de mars dernier. Les États-Unis ont fortement soutenu notre pays afin que ces élections soient organisées conformément à la Constitution et aux lois électorales.



Cela me rassure donc de savoir que nos deux peuples ont en commun des valeurs sûres tels que cet idéal démocratique de transparence dans la gestion, de respect des droits de l’homme, d’amélioration perpétuelle du capital humain ; bref, je l’ai dit, un idéal de liberté", a indiqué M Sarr devant l'Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Michael Raynor.



Le ministre de l'Economie qui a fait ses études aux Etats-Unis, notamment à l'Université George Washington de DC, et à l’Université Harvard de Boston, n'a pas manqué de saluer l'intégration de la Diaspora Sénégalaise qui tire parti du rêve Américain (American dream).

Les projets et autres financements faits au Sénégal par le département d'Etat des Etats-unis n'ont pas été occultés par le ministre de la Coopération. " Je voudrais également relever, avec satisfaction, l’impact positif sur l’amélioration des conditions de vie de nos populations et de la performance de nos entreprises ; d’initiatives comme le Millenium Challenge Corporation (MCC) et les projets de l’USAID. Il y aussi l’appui à l’Institut Pasteur pour, davantage renforcer son rayonnement. Concernant le MCC, il est important de noter que le Sénégal en est à son deuxième compact. Un troisième compact est attendu dans le domaine de l’économie bleue, ceci témoigne que les états unis sont à nos côtés", souligne le Ministre Abdourahmane Sarr qui a souhaité une bonne fête aux USA.