Fermeture des consulats: « C’est une mesure totalitaire et suicidaire envers la Diaspora »(Boubacar Seye, HSF)

L’annonce a fait un tollé mais en même temps une surprise chez la diaspora qui se dit être inquiète sur sa prise en charge dans les différents pays étrangers où elle se trouve. Le président de l’ONG Horizon Sans Frontières considère qu’il a été désagréablement surpris en apprenant cette information du ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MAESE). Selon lui, « cette mesure dite conservatoire qui fait suite à la série d'agressions récemment perpétrées contre les missions diplomatiques et consulaires du Sénégal à l'étranger, notamment à Paris, Bordeaux, Milan et New York, relève d’une promptitude de la ministre de tutelle à fermer les consulats du Sénégal à l’étranger qui frise un affolement soi-disant pour la sécurité de ses collaborateurs, alors que même celles ou ceux qu’ils sont censés protéger, (sans qui aucune mission ne leur serait confiée) ne bénéficient pas d’une telle réactivité quand ils ont des problèmes ou sont en situation de détresse dans les pays d’accueil. D’ailleurs, Boubacar Sèye, interroge l’histoire en faisant allusion à la crise migratoire en Tunisie qui est une illustration.



« Les « Sénégalais de l'Extérieur » comme vous les appelez sont des Sénégalais à part entière et non entièrement pas. Car comme Horizons Sans Frontières l’a alerté dans une contribution récente, ils ont besoin d’être écoutés, d’être compris et d’être rassurés. Et non de subir les conséquences d’une décision unilatérale » a indiqué Boubacar Sèye qui perçoit une telle mesure « comme une décision politique, qui risque de creuser davantage la fracture sociale entre le Sénégal et sa diaspora ».



Horizons Sans Frontières rappelle encore que la Diaspora est un des poumons économiques incontournables du Sénégal. Une des raisons aussi suffisantes, pour Horizons Sans Frontières, pour que les autorités prennent en compte toutes les inquiétudes autour de cette décision.