Farba Ngom : « Même si je dois aller en prison, ce sera avec dignité! Je ne capitulerai jamais!! »

« Gueweul laa bo xamni téréna nélaw gnu barri » ( Je suis un griot mais je suis pas n’importe qui dans ce pays ) a signifié le député-maire des Agnam qui doit faire face à la commission ad hoc pour la levée de son immunité parlementaire. Dans cette affaire des 125 milliards dans laquelle il est cité, Farba Ngom précise : « J’ai bon dos! » Poursuivant ses propos, le député estime qu’il entend faire face à l’actuel régime et les nouveaux dirigeants qu’il accuse et en premier lieu, Ousmane Sonko. « Je n’ai pas peur de Ousmane Sonko ! Je ne capitulerai jamais et même si je dois aller en prison, ce sera avec dignité », a martelé le responsable politique de Matam qui s’exprimait, pour rappel, lors du point de presse organisé par le parti de l’opposition qui dénonce un acharnement.