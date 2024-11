Faible taux de participation des électeurs : Adama Gaye parle d’un désaveu de la population

Le candidat de " Gox You Bess", Adama Gaye s’est prononcé sur le déroulement du vote. En ce jour symbolique, date à laquelle, les populations sénégalaises devront choisir leur député à l’assemblée nationale, le doyen Gaye n’a pas manqué d'analyser le faible taux de participation des électeurs.



Après sa visite dans quelques centres de vote, le doyen Gaye parle de désaffection de l’électorat. « J’ai constaté qu’il y’a désaffection de l’électorat et que c’est une ambiance fantomatique qui traduit l’état d’une démocratie qui n’est pas vivante. C’est comme si l’électorat a le sentiment que ce n’est pas par les urnes que ses problèmes peuvent être résolus. Donc, véritablement il y a de quoi à avoir beaucoup d’inquiétudes et j’espère qu’au sortir de ce scrutin, quels qu’en soient les résultats qu’ils puissent y avoir un sursaut collectif aussi bien des acteurs politiques que les citoyens qui sont le cœur de la démocratie pour réinventer d’une certaine manière, remettre le métier sur l’ouvrage pour savoir quel doit être la direction de la démocratie sénégalaise. Une démocratie n’en est pas une sans la participation entière des populations ».



Mieux encore, il parle d’un désaveu de la population « C’est une évidence que l’électorat a décidé de voter avec ses pieds à domicile en restant à la maison prendre son thé et marquer de manière flagrante son désaveu ».