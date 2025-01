Face à la presse - Barth tire sur la justice : "Pour la dernière alternance, il y a eu plus de 80 morts, en partie à cause de cette justice!"

Lors de son face-à-face avec la presse, Barthélémy Dias a sévèrement tiré sur la justice. "Je ne commenterais pas une certaine justice qui elle, a opté pour être apprivoisée, domestiquée parce que quand vous êtes aux ordres, vous exécutez quels que soient les ordres. Mais je reste convaincu qu'il y a des magistrats dans ce pays qui comprendront ce que les sénégalais attendent d'eux. Maintenant pour cette certaine justice qui a opté pour être domestiquée, apprivoisée, je souhaiterais seulement dire à l'endroit de l'UMS (l'Union des Magistrats du Sénégal) qu'il ne faudrait pas demain qu'on vienne nous dire que vous êtes un corps constitué, que vous avez une immunité, que vous êtes protégés et que ceci et que cela. Vous êtes des sénégalais comme tous. Et au besoin, vous avez des comptes à rendre comme tout le monde. On ne peut pas accepter que depuis que le Sénégal est le Sénégal, le Sénégal souffre plus ou moins de la même maladie, à savoir sa justice", a martelé M. Dias.

Avant de poursuivre : "une justice qui refuse de dire le droit au nom du peuple sénégalais, une justice qui refuse de s'assumer. Pour la dernière alternance, il y a eu plus de 80 morts, en partie à cause de cette justice qui a été à l'origine de quasiment toutes les situations qui ont conduit à certaines émeutes assez particulières pour ne pas dire meurtrières. Une justice qui refuse de dire le droit", a-t-il conclu...