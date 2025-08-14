FOOTBALL/ Super Coupe d’Europe 2025- Le PSG sacré, Pape Matar Sarr brille malgré la défaite

Dans une finale haletante disputée à Udine, le Paris Saint-Germain a arraché la Super Coupe d’Europe face à Tottenham (2-2, 4-3 tab), ce mercredi 13 août. Menés 2-0 jusqu’à la 84e minute, les Parisiens ont renversé la vapeur grâce à Lee Kang-in et Gonçalo Ramos, avant de s’imposer aux tirs au but.



Malgré la défaite, le milieu sénégalais de Tottenham, Pape Matar Sarr, a livré une prestation solide. Positionné en relayeur, il a été l’un des moteurs du jeu londonien durant la première heure, multipliant les récupérations et les projections vers l’avant. Son activité au milieu a permis aux Spurs de dominer les débats avant le retour parisien.« C’est frustrant, on avait le match en main », a confié Sarr en zone mixte. « Mais on va apprendre de cette expérience. Le groupe est jeune, ambitieux, et ce n’est que le début. », conclut - il.



Le PSG, lui, célèbre sa première Super Coupe d’Europe, tandis que Tottenham et Sarr repartent avec des regrets… mais aussi des promesses.